Previsão é de chuva para os próximos dias em Jequié e Prefeitura disponibiliza telefones para qualquer emergência

Chove na cidade de jequié na noite desta quinta-feira (04). Uma chuva tranquila mas que já preocupa as autoridades de Jequié. Sempre que chove forte, ruas e avenidas de vários bairros são afetados com alagamentos e até deslizamento de terra. Já prevendo qualquer emergência, a prefeitura de Jequié, disponibilizou números da Ouvidoria Municipal, 0800 071 1710, via ligação gratuita, ou, ainda, para a Defesa Civil, através do (73) 3526-8039. A previsão do tempo para a cidade, segundo o site CLIMATEMPO, é de chuva até o próximo domingo (07). para esta sexta-feira a previsão de 35mm, no sábado 45mm e no domingo 300mm. A chuva é benção para todos nós, principalmente para o homem do campo, que espera ansioso pela chamada ” chuvas do umbu”.

