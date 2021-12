Previsão é de chuvas fortes para a Bahia a partir deste domingo (19).

Cidades da Bahia podem voltar a ter chuvas fortes a partir de domingo, alerta a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, em reportagem do GLOBO. De acordo com Pegorim, essa semana deve ser de sol e pancadas de chuvas. A partir de domingo, no entanto, as chuvas fortes e constantes devem retornar especialmente ao sul e centro-oeste do estado. O norte de Minas Gerais e o Espírito Santo também devem ser atingidos. — A chuva com essa intensidade deve ficar frequente pelo menos até o Natal — avisa.

A especialista do Climatempo afirma ao GLOBO que esse volume de chuva nessa região do país é incomum, mas foi previsto pelos meteorologistas. Ele aconteceu em decorrência ao La Niña. O fenômeno aquece as águas do oceano Pacífico entre a Austrália e a América do Sul e, com isso, muda o padrão de circulação de ventos no Brasil, alterando também o regime de chuvas — aumentando as precipitações no Nordeste e diminuindo no Centro-Sul do país.

