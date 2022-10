Previsão é de chuva para esta quarta- feira em Jequie e Região

Segundo informações do Site “Clima Tempo”, a expectativa é cerca de 70MM de chuvas caiam na região de Jequié, nesta quarta-feira- (26). Fortes áreas de instabilidade associadas a um corredor de umidade predominam sobre a BA, o TO e o sul do MA, do PI e do PA. Nesta semana (até quinta-feira, 27) pancadas de chuva forte, com risco para temporais e chuva volumosa, devem se espalhar sobre essas regiões.

Durante o período o acumulado de chuva de forma geral varia entre 50 e 80 mm, mas algumas áreas podem registrar acumulado próximos ou acima de 100 mm. Informações e foto são do site Climatempo.com

