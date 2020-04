PRF aborda Veículo que havia passado na praça de pedágio por quase 200 vezes sem pagar

Policiais rodoviários federais flagraram um veículo Chevrolet/Corsa Classic transitando na rodovia com diversas irregularidades de trânsito. A ação foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (15), durante fiscalização no KM 599 da BR 324 trecho do município baiano de Simões Filho.

Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais verificaram que o veículo já havia passado sem pagar por pedágios pelo menos 192 vezes, o que levou os agentes federais a aprofundar a vistoria no carro e encontraram diversas irregularidades. Além disso, os agentes descobriram que o Corsa possuía mais de R$ 7 mil em débitos só da PRF. Informações e Foto: PRF

