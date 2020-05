PRF Apreende 08 Kg de Maconha na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 8 quilos de maconha na manhã de ontem (14), em Vitória da Conquista. Dois homens foram presos. A droga era transportada em um automóvel GM/Corsa Hatch, abordado por volta de 09h30, no quilômetro 830 da rodovia.

Inicialmente foi dada ordem de parada ao veículo, com placas de Salvador (BA). Os PRFs solicitaram os documentos pessoais e do veículo para consulta nos sistemas da polícia, foi quando perceberam um certo nervosismo por parte do condutor e passageiro. Os agentes federais começaram uma fiscalização mais detalhada. Os pacotes de maconha foram encontrados em compartimento oculto no painel do Corsa. A ação contou com apoio do Canil da PMBA CIPE SUDOESTE, cujo cão farejador detectou a existência de droga no veículo.

O motorista, de 31 anos de idade, e o carona, de 32 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Aos policiais, o condutor informou que foi contratado pelo passageiro, o qual informou não possuir CNH e estava precisando de um motorista habilitado para transportar uma máquina de chocolate da cidade Pato de Minas (MG) até a Bahia. O carona confirmou a narrativa. A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Vitória da Conquista (BA). O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão. Informações e Foto: PRF

