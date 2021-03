PRF apreende 10 KG de Cocaína na BR 116 em Jequié

Os ocupantes do veículo tentaram enganar os policiais afirmando que haviam saído de Maceió (AL) para Uberlândia(MG) afim de realizar um teste no veículo, no entanto foram descobertos e presos pela equipe.

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na manhã de hoje (08). Eles foram abordados por policiais rodoviários federais no KM 677 da BR 116, trecho de Jequié(BA).

Durante fiscalização na rodovia, os PRFs abordaram um Ford/Ka para fiscalização e, desconfiaram do nervosismo dos seus ocupantes. Diante das suspeitas, a equipe aprofundou a averiguação e, encontrou no tanque do combustível do veículo 10,35 Kg (dez quilos, trezentos e cinquenta gramas)de pasta base de cocaína.

Com esta apreensão, o impacto financeiro no crime é de mais de R$ 1 milhão.

Indagado, o motorista do veículo relatou que receberia a quantia de R$8.000,00 pelo transporte da droga.

Eles foram presos em flagrante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis. Informações: PRF

