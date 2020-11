PRF apreende 13 pistolas, 16 carregadores e 1.600 munições 9mm na BR 101

Na tarde de ontem (25), A Polícia Rodoviária Federal flagrou um condutor com armas e munições escondidas no painel do veículo. O flagrante ocorreu quando o condutor saía do Ferryboat, em Salvador (BA), após os PRFs receberem uma denúncia de que o veículo, um Citroen/C3 Aircross, estava carregando um suposto ilícito, e que trafegava na BR 101, trecho do município baiano de Santo Antônio de Jesus.

Ao receberam a denúncia, equipes da PRF deslocaram para o trecho da BR 101 mas não localizaram o veículo. Suspeitando que ele poderia ter seguido sentido Ferryboat com destino a Salvador(BA), os policiais acionaram equipes na Capital baiana, que prontamente conseguiram localizar o veículo no desembarque do Ferryboat, realizando a abordagem e localizando as armas no interior do painel.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi conduzido, junto com todo material apreendido, à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Informações: PRF

