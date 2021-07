PRF apreende 225 Kg de cloridrato de cocaína avaliada em 34 milhões na BR 116 em Jaguaquara

Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue combatendo o narcotráfico e mais uma grande apreensão foi registrada na tarde desta sexta-feira (02), em Jaguaquara. Desta vez foram retirados de circulação 225 Kg de cloridrato de cocaína. Um homem foi preso.

Equipe realizava fiscalização de combate a criminalidade, quando abordou um Hyundai HR/HDBo na altura do quilômetro 632 da BR 116. Durante a fiscalização o condutor apresentou respostas vagas aos questionamentos realizados pelos policiais, quando então decidiram fazer uma busca minuciosa na caminhonete.

Na vistoria, os PRFs perceberam indícios de alteração na estrutura da carroceria do veículo, quando encontraram 212 tabletes de cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 225 quilos da droga. Ao ser questionado, o homem de 34 anos informou que iria visitar parentes no interior da Bahia. Ele não quis dar maiores informações sobre a origem e o destino da droga. Com a apreensão, a PRF causa um prejuízo ao narcotráfico de quase 34 milhões de reais. Desde o início do ano, a PRF, na Bahia já aprendeu mais de 5 toneladas de drogas. Informações: PRF

