PRF apreende 30 quilos de cocaína escondida em compartimento secreto do painel do veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada deste domingo (08), aproximadamente 30 kg de cocaína, embaladas em tabletes, que estavam escondidas em um compartimento oculto no painel do veículo FIAT/UNO Economy, com placas de Salvador (BA).

O flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF de combate a criminalidade no KM 544 da BR 116, em Milagres (BA), quando foi dada ordem de parada ao veículo, sendo realizado pelos agentes os procedimentos de abordagem.

Durante a entrevista ao motorista, um homem de 40 anos, percebeu-se certo nervosismo e informações desencontradas, principalmente em relação ao motivo da viagem e local de destino. Foi realizada vistoria minuciosa no automóvel, foi quando os policiais encontraram os pacotes que estavam escondidos em um nicho do painel do carro. A droga está avaliada em mais de meio milhão de reais. Foto: PRF

