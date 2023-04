PRF apreende 5 pistolas e 15 carregadores durante abordagem a um ônibus em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite da última terça-feira (11), 5 pistolas calibre 9mm e 15 carregadores durante abordagem a um ônibus que fazia o itinerário São Paulo (SP) x Aurora (CE). O flagrante aconteceu no Km 677 da BR 116, trecho do município de Jequié, localizado no centro-sul do estado.

Era por volta das 18 horas quando a equipe abordou o veículo SCANIA/COMIL. Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais encontraram as armas e acessórios dentro da bagagem de uma das passageiras.

Questionada, a mulher de 26 anos informou que teria recebido R$7.000,00 para transportar as armas para a cidade de Juazeiro (BA).

Diante dos fatos, a mulher e as armas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Jequié para adoção das medidas legais.

A apreensão de armas é uma preocupação constante das autoridades. A atuação da PRF é fundamental para coibir ações criminosas e evitar que armas ilegais circulem em nossas rodovias, garantindo a segurança de todos os cidadãos. Informações e foto: PRF

