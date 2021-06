PRF apreende 500 comprimidos de ecstasy na BR 116 em Vitória de Conquista (BA)

Com a ajuda do cão farejador K9 Kaleu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 500 comprimidos de ecstasy. A ação aconteceu no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA).

Por volta das 11h30, uma equipe da PRF abordou um ônibus que fazia o itinerário São Paulo (SP) – Fortaleza (CE).

Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus. O cão K9 Kaleu sinalizou que dentro de uma mala havia droga. Os PRFs revistaram a bagagem e encontraram os comprimidos de ecstasy.

Foi realizada a checagem da bagagem e identificado o responsável pelo transporte das drogas. Ao todo foram apreendidos 500 comprimidos.

Aos policiais, o homem de 19 anos disse que recebeu a droga em Florianópolis (SC) e levaria o material para Fortaleza (CE). Informou também que ganharia 1.000 reais pelo transporte.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao passageiro e ele foi encaminhado com as drogas à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos). O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

