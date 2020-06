PRF apreende 62.400 latas de cerveja sem nota fiscal na BR 116

Um caminhão com cerca de 21.840 litros de cerveja foi apreendido na noite deste domingo (31) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 931 da BR 116, trecho do município de Encruzilhada (BA), na divisa do estado da Bahia com Minas Gerais.

A carreta M.Benz/Atego 3030 foi parada para fiscalização de rotina. O motorista de 42 anos apresentou os documentos de porte obrigatório, porém não foi apresentada a nota fiscal da carga de cerveja, o que constitui crime tributário. Ele disse que seguia de Feira de Santana (BA) para São Paulo (SP). Ao todo foram apreendidas 5.200 caixas de cerveja, totalizando 21.840 litros. A mercadoria foi encaminhada para a Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ/BA) para os procedimentos administrativos, o que incluí pagamento do imposto sonegado e multas.

