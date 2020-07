PRF apreende caminhão adulterado na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou duas ocorrências criminais, de natureza distinta, As ações aconteceram em trecho da Unidade Operacional da PRF, na BR-116, em Jequié, na quarta-feira (1º). A primeira ocorrência foi registrada às 16h no Km 672 da rodovia, quando os policiais visualizaram um caminhão estacionado nas proximidades de uma oficina mecânica e resolveram aprofundar a fiscalização no veículo. Foi identificado o responsável pelo caminhão e solicitado os documentos de porte obrigatório, porém, o homem relatou que não portava o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Durante a fiscalização no M.Benz/L 1620, foram encontradas indícios de adulterações nos elementos identificadores, como a supressão e regravação de caracteres. Aos policiais, o atual possuidor do caminhão informou que comprou o carro há apenas dois dias atrás. A aquisição foi feita mediante o pagamento de 90.000 reais na cidade de Jaguarari (BA).

