PRF apreende caminhão adulterado que utilizava identificação veicular do Exército na BR 116

Policiais rodoviários federais flagraram na BR 116 em Vitória da Conquista (BA), um caminhão VW/15.180 com os números de identificação adulterados. A ação aconteceu em frente a unidade operacional policial (UOP), localizada no quilômetro 830 da BR 116, no sudoeste baiano.

Durante a fiscalização detalhada, os agentes verificaram os documentos apresentados pelo condutor, um homem de 30 anos. Após vistoria nos caracteres de identificação veicular, os PRFs constataram que o número do chassi estava adulterado e foi regravado com o VIN que pertence a um veículo oficial do Batalhão do Exército Brasileiro de Pelotas (RS).

Em continuidade, os agentes também perceberam outras fraudes, a exemplo do documento CRLV que apresentava divergência em relação ao ano/modelo de fabricação do caminhão. Plaquetas e caracteres de identificação dos vidros também estavam adulterados.

O motorista que é residente na cidade pernambucana de Lajedo relatou desconhecer às irregularidades apresentadas e informou que era a primeira viagem com o veículo.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista. O caminhão vai passar por perícia, a fim de descobrir a procedência e confirmar se é produto de crimes como furto ou roubo. Informações: PRF

