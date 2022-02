PRF Apreende caminhão sem porta, para-brisa e várias irregularidades na BR 101

Um motorista foi flagrado, na manhã desta terça-feira (15), dirigindo um caminhão sem a porta do condutor, o para-brisa, o retrovisor esquerdo e protetor das rodas traseiras, na BR-101, no município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. O veículo também estava com o extintor vencido, os pneus ‘carecas’, o para-choque ineficiente e a placa sem visibilidade, indicou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Diante das infrações, a polícia informou que recolheu o caminhão sem condições de circulação. A PRF esclarece que o ”péssimo estado de conservação” do veículo comprometeria ”consideravelmente a segurança no trânsito”. O veículo foi removido ao pátio, onde ficará até a regularização das condições de dirigibilidade com segurança. Informações: PRF

