PRF Apreende carreta adulterada e clonada na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um Semirreboque com diversas irregularidades judiciais e que circulava clonado. A ação foi registrada por volta das 9h, quando os PRFs abordaram um veículo de carga no KM 677 da BR 116, trecho de Jequié (BA). Durante a fiscalização, os PRFs suspeitaram de que a numeração de identificação do Semirreboque, apresentava divergências em relação aos padrões adotados pelo seu fabricante. Além disso, a plaqueta de identificação havia sido removida, o que elevou o grau de suspeita.

Posteriormente, foi descoberto pela equipe que na verdade se tratava de um veículo com restrições judiciais em vários estados do país. Indagado pelos policiais, o motorista informou ser funcionário contratado da empresa proprietária do veículo e disse desconhecer qualquer irregularidade. A carreta estava carregada com areia de cromita que foi embarcada em Andorinha (BA) com destino a cidade paulista de Sorocaba. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis. Informações: PRF

