PRF apreende carreta adulterada transitando na BR 101

No combate às fraudes veiculares, policiais rodoviários federais prenderam um motorista que transitava na BR 101 com caminhão Scania adulterado. A ação aconteceu na tarde deste sábado (14), em trecho do município de Teixeira de Freitas, na Região do Extremo Sul da Bahia.

A ocorrência foi registrada às 17h00 durante fiscalização pelos policiais na altura do quilômetro 880, quando a equipe deu ordem de parada ao caminhão Scania/ R124 NZ 360, com placas de Serra (ES).

Inicialmente, foram solicitados os documentos do veículo e do motorista para consulta nos sistemas da PRF. Durante a fiscalização no caminhão, os agentes notaram fortes indícios de adulterações nos elementos caracterizadores, a exemplo da numeração chassi e motor. A carreta também estava com as etiquetas identificadoras suprimidas, o que caracteriza o crime previsto no art. 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Dada às circunstâncias, o motorista de 35 anos e o veículo foram apresentados à autoridade de plantão da Delegacia de Teixeira de Freitas (BA), para os procedimentos cabíveis. Foto: PRF

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários