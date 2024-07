PRF apreende celulares e cigarros eletrônicos transportados em ônibus na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal realizou no último domingo (28) a apreensão de dispositivos eletrônicos transportados nos bagageiros de dois ônibus abordados no km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA).

Os produtos, que vinham de São Paulo (SP), estavam dentro de caixas e malas localizadas nos bagageiros dos veículos. Os responsáveis pelo transporte dos materiais não apresentaram a documentação fiscal dos produtos. Nas ocorrências, foi apreendido um total de 79 celulares e 45 cigarros eletrônicos. Além do crime de descaminho, devido ao transporte ilegal de mercadoria burlando a legislação aduaneira, em uma das situações também ficou configurado o crime de contrabando, devido ao transporte dos cigarros eletrônicos, cuja a comercialização é proibida no território nacional. Diante dos ocorridos, os materiais foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Receita Federal de Vitória da Conquista (BA). Informações e Foto: PRF

