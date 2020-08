PRF apreende cigarro paraguaio dentro de ônibus em Jequié

Na noite desta sexta-feira (31/07), no km 677 da BR 116, em Jequié (BA), policiais rodoviários federais apreenderam 5.000 maços de cigarro em um ônibus que fazia a linha São Paulo (SP) – Campina Grande (PB).

Durante ação da Operação Cão de Guarda – REBUS, com foco no enfrentamento a criminalidade, agentes da PRF abordaram um ônibus para verificação. A fiscalização revelou no interior do bagageiro cinco caixas que estavam carregadas com cigarros de origem paraguaia, totalizando 5.000 maços.

O motorista de 26 anos informou que a carga foi despachada em São Paulo (SP) e seria entregue em um posto de combustível na cidade de Tucano (BA), mas não soube precisar o responsável pela encomenda. Informações e Foto: PRF

