PRF apreende drogas na BR 116 em Poções

Mais uma ocorrência na cidade de Poções (BA). Na tarde de ontem (25), durante a Operação Argos fase III, Policiais Rodoviários Federais realizaram uma abordagem que resultou na apreensão de maconha na BR-116.

Durante a fiscalização de rotina, os policiais perceberam um forte odor de substância análoga à maconha que emanava do interior do veículo. Uma busca minuciosa revelou a presença de aproximadamente 20 gramas da droga, ainda in natura, acondicionadas em um saco plástico. O condutor admitiu ser o responsável pela posse do entorpecente e alegou ter consumido parte dele cerca de duas horas antes da abordagem.

Diante dos fatos, os policiais lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em que o envolvido se compromete a comparecer em juízo para os devidos esclarecimentos quando intimado. Informações e foto: PRF

