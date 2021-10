PRF apreende em Jequié 25 toneladas de farinha de trigo por sonegação fiscal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão carregado de farinha de trigo, por fraude em documento fiscal, em Jequié (BA). A ação aconteceu durante fiscalização ostensiva que tem como foco o enfrentamento à criminalidade. Por volta das 8h10, policiais abordaram a carreta VW/24.280, com placas do estado de Sergipe. O motorista apresentou um nervosismo incomum e os policiais ao verificarem a documentação da carga transportada, constataram divergências nos dados declarados, o que constitui crime de sonegação fiscal.

As notas fiscais foram consideradas inidôneas pela Receita Estadual, por conterem informações inconsistentes com a realidade da operação. Com isso, a mercadoria avaliada em mais de 80 mil reais foi apreendida e encaminhada para lavratura do auto de infração e recolhimento dos respectivos impostos e multas pela Fazenda Estadual.

