PRF apreende equipamentos hospitalares transportados de forma irregular em Jequié

Na manhã de ontem (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de equipamentos hospitalares que estava sendo transportada sem documentação fiscal. O flagrante ocorreu no KM 677 da BR 116, região do município baiano de Jequié, quando os agentes federais abordaram para fiscalização um Chevrolet/Onix, que tinha placas de Caruaru (PE).

Na fiscalização, o condutor e o passageiro apresentaram nervosismo com a presença dos policiais. E após ser solicitada a abertura do bagageiro do carro, os PRFs encontraram diversas caixas, contendo oxímetros, aparelho que afere a quantidade de oxigênio presente nas células e ajuda no monitoramento de oxigenação presente no sangue, além de manguitos, sensores, componentes eletrônicos e monitores hospitalares.

Questionado, o condutor informou que não possuía nota-fiscal e disse que havia recebido a mercadoria em São Paulo para entregar em Alagoas, sem precisar os municípios.

Neste cenário de pandemia, o oxímetro tem sua utilização muito importante, pois ao aferir a quantidade de oxigênio nas células pode ser constada a hipóxia (falta de oxigênio) que é um dos sinais da pneumonia causada pela Covid-19. Dada a importância do aparelho, a PRF já iniciou os procedimentos necessários para a doação do material apreendido chegue às unidades de saúde.

No total, foram 84 oxímetros apreendidos, avaliados em 42 mil reais, além de 02 manguitos, 05 sensores, 04 componentes eletrônicos e 02 monitores. A mercadoria e os ocupantes do veículo foram encaminhados para a Polícia Federal em Vitória da Conquista (BA). Informações e Foto: PRF

