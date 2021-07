PRF apreende espingardas e munições durante abordagem na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens que estavam com três armas e 26 munições. Durante fiscalização de combate à criminalidade na rodovia, foi abordado o condutor de um GM/Classic Life, com 02 ocupantes. Durante a revista, foram localizados no interior do veículo duas espingardas calibre 12, uma calibre 20, além de 26 munições. Eles não possuíam autorização para portar armas, sendo presos e encaminhados com elas para a polícia judiciária em Alagoinhas. A PRF conta com grupos especializados de combate ao crime para intensificar ações a fim de evitar assaltos, porte ilegal de arma, receptação de veículo roubado, contrabando, tráfico de entorpecentes e demais ilícitos penais. Informações: PRF

