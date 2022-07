PRF Apreende Fiat Strada com documentação adulterada na BR 116 em Jequié

Durante fiscalização de prevenção de acidentes no Km 566 da BR- 116, trecho do município de Nova Itarana (BA), policiais rodoviários federais abordaram um veículo Fiat/Strada, com placas de Mirabela (MG). Inicialmente, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor. Durante os procedimentos de vistoria foram constatados que os elementos identificadores do carro estavam adulterados, o que configura o crime do artigo 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), do Código Penal.

Os policiais também constataram que se tratava de uma caminhonete emplaca em São Paulo e que o veículo possuía restrição administrativa. Questionado, o motorista disse que comprou a Strada há cerca de 2 meses pelo valor de 23.500 reais. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária local, para os procedimentos legais. Informações e Foto: PRF