PRF apreende maconha e cocaína escondidas em embalagens de achocolatado na BR 116

Em mais uma ação exitosa com a utilização de cães de faro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 250 gramas de cocaína e 3,25 quilos de maconha escondidas dentro de caixa de achocolatado. A ocorrência foi registrada na manhã de hoje (08) no quilômetro 830 da BR 116, município de Vitória da Conquista (BA).

Era por volta das 5 horas quando Mbenz/Mpolo de cor branca. Foi realizado o procedimento para a utilização dos cães de faro, que consiste em retirar parcialmente as bagagens do compartimento inferior com o objetivo de permitir o acesso do cão a todos os volumes. O K-9 Friedel realizou inspeção na linha de malas externa, e indicou sinal positivo para a presença de entorpecentes em um saco plástico preto.

Ao inspecionar o saco, a equipe constatou que a droga estava escondida dentro de 30 embalagens de achocolatado. Questionado, o motorista do ônibus informou que o pacote foi despachado como encomenda na cidade de São Paulo e teria como destino a cidade de Maceió.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil local juntamente com a droga apreendida para adoção das medidas legais. Informações e Foto: PRF

