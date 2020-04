PRF apreende maconha e quase 1.500 reais em dinheiro durante abordagem na BR 101

Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã deste domingo (12), em Itagimirim, aproximadamente 1 Kg de maconha e 1.468 reais em espécie sem origem comprovada. A droga e o dinheiro foram encontrados durante abordagem a um veículo Chevrolet/Onix LS, com placas de Porto Seguro (BA). Dois homens e uma mulher foram detidos.

O flagrante ocorreu durante patrulhamento preventivo e fiscalização da PRF de combate a criminalidade no KM 677 da BR 101, em Itagimirim, no Extremo Sul da Bahia.

Inicialmente foi dada ordem de parada ao veículo, com 03 ocupantes. Os PRFs solicitaram os documentos pessoais e do veículo para consulta nos sistemas da polícia, foi quando perceberam um certo nervosismo por parte do condutor e passageiros.

Durante a entrevista, notou-se também contradições e informações desencontradas em relação ao motivo da viagem e local de destino, o que levou a equipe a aprofundar a fiscalização no Onix.

Em seguida foi realizada vistoria minuciosa no automóvel, foi quando os policiais encontraram dois tabletes de maconha escondidos na parte inferior do porta-lucas do carro. Na busca pessoal foram encontrados 1.468 reais, porém os ocupantes não souberam explicar a origem do dinheiro. Informações e Foto: PRF

