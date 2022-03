PRF apreende mais de 1 tonelada de material explosivo, em Jequié

Policiais Rodoviários Federais, durante fiscalização, nesta manhã de sexta-feira (25),na BR 116, Km 673, em Jequié/BA, abordaram um caminhão e deram ordem de parada ao seu condutor e passageiro. No decorrer da fiscalização, os ocupantes do veículo repassaram informações desencontradas quando questionados da viagem e apresentaram um nervosismo exacerbado.

Diante da situação de fundada suspeita e expertise dos policiais envolvidos na ocorrência, foi realizada busca técnica avançada de fiscalização no veículo, e assim constatado que existia no seu compartimento de carga um fundo falso, preparado para esconder e transportar algo. Em seguida a equipe conseguiu acesso ao fundo falso e ali foram encontradas 115 caixas, contendo 25 mil tubos de pólvora, material explosivo, com peso total aproximado de 1.304 Kg, desprovido de qualquer documentação que comprovasse a licitude do transporte. Ao serem questionados, informaram que receberam a carga na cidade de Lagoa da Prata/MG e levariam para a cidade de Feira de Santana/BA, onde entregariam para um empresário. Não souberam informar qual o valor da carga, muito menos o seu fim. Assim, ocupantes ilesos e em pleno gozo de suas capacidades físicas e mentais, veículo e pólvora encaminhados à Polícia Judiciária local. O Exército Brasileiro também foi informado acerca da apreensão. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante. Informações: PRF

