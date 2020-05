PRF apreende mais um grande carregamento de produtos falsificados na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta segunda-feira (25) uma quantidade expressiva de produtos diversos, sem documento fiscal, o que configura crime crime tributário e fiscal. A ação foi registrada durante fiscalização da PRF em frente a unidade policial de Jequié (BA), localizada no Km 677 da BR 116, no sudoeste baiano.

Por volta das 22h13 foi dada ordem de parada ao caminhão baú Scania/G 420, com placas das Minas Gerais. Inicialmente, foram solicitados os documentos dos veículos e do condutor. Ao ser perguntado sobre o material transportado, o motorista de 42 anos, disse que era carga de álcool em gel. Os PRFs desconfiaram das respostas desencontradas e resolveram aprofundar a fiscalização na carreta.

Dentro do baú, os agentes se depararam com 120 caixas com mercadorias diversas como sandálias, tênis, bolsas. Todo o material estava estampado com marcas famosas, porém, com sinais claros de falsificação. O responsável pela mercadoria foi identificado e confessou ser o proprietário dos produtos, porém, relatou não possuir documento fiscal comprobatório da compra. Ao todo foram apreendidos 8.000 itens. Informações e Foto: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários