PRF apreende mais um veículo adulterado na BR 116 em Jequié

Policiais rodoviários federais apreenderam no Km 679 da BR 116, em Jequié (BA), um veículo FIAT/Siena ELX adulterado. Durante patrulhamento da PRF e fiscalização de combate a criminalidade, os agentes avistaram o automóvel abandonado às margens da rodovia. A equipe aproximou-se e realizou uma vistoria minuciosa no carro.

Os PRFs verificaram que as placas do Siena foram trocadas por outras de um veículo da mesma marca e modelo, o que caracteriza o crime do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil em Jequié (BA), para instauração dos procedimentos legais. O carro passará por perícia para identificar possível crime de furto/roubo. Informações: PRF

