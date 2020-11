PRF Apreende motocicletas adulteradas transitando na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas motocicletas em situações irregulares, bem como, prendeu os dois homens responsáveis pelos veículos. As ações foram registradas no km 459 da BR 116, trecho do município de Santo Estevão (BA).

O primeiro flagrante foi registrado por volta das 10h30 quando os PRFs abordaram uma Honda CG 125, que transitava sem placa de identificação, e ao verificar o condutor identificaram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento exigido por lei para condução de veículo automotor. Além disso, os elementos identificadores da motocicleta haviam sido suprimidos.

Posteriormente, por volta das 15h, a equipe continuava no trecho quando visualizou o condutor de uma Honda CG 125 Fan, tentando retornar pela vicinal ao notar a presença da equipe. Logo, ele foi acompanhado e alcançado pelos policiais alguns quilômetros à frente.

Após iniciar as fiscalizações, foi constatado que a motocicleta também possuía adulterações nos seus elementos, inclusive transitava com um motor cuja numeração pertencia a uma outra motocicleta, o que confirmou as suspeitas. Informações: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários