PRF apreende motoneta na BR 116 usando garrafa pet como lanterna

A PRF flagrou na BR 116, trecho de Vitória da Conquista (BA), uma situação perigosa, que colocava em risco a vida do próprio condutor e dos demais usuários. Uma motoneta utilizava uma garrafa pet que funcionava com lanterna traseira. Além disso, estava sem a lâmpada do farol dianteiro e sem a placa de identificação. O ciclomotor foi recolhido ao pátio contratado da PRF e só será liberado após sanar todas as irregularidades.