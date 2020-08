PRF apreende mulher com 16 tabletes de maconha e 3 de cocaína em Jequié

No início da noite de hoje (21), policiais rodoviários federais em abordagem a um ônibus de transporte interestadual de passageiros, que faz a linha de São Paulo (SP) x Natal (RN), encontraram no compartimento de bagagem duas mochilas com 16 tabletes de maconha (com peso de 5,3kg) e 3 de cocaína (pesando 1kg), prejuízo de 47 mil reais ao narcotráfico.

O flagrante ocorreu durante a Operação La Naiba II, executada no âmbito da Delegacia PRF em Jequié (BA), no km 677 da BR 116, que tem por objetivo intensificar e fortalecer o combate ao narcotráfico na região.

Os PRFs verificaram então os tickets das bagagens e identificaram que as mochilas pertenciam a uma mulher, que informou ser natural de Goiânia (GO) mas que residia em São José do Rio Preto (SP). Questionada, a passageira informou que havia sido contratada para levar a droga de São Paulo (SP) para a Capital baiana e que receberia a quantia de R$ 2.0000,00. Informações e foto: PRF

