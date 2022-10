PRF Apreende na BR 116 mais de 200.000 maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão carregado com 199.000 maços de cigarros de origem clandestina nesta quarta-feira (19), no Km 836 da BR 116, trecho do município baiano de Vitória da Conquista (BA). Tudo começou após equipe da PRF ser acionada pela SEFAZ-BA no sentido de verificar um caminhão suspeito, que foi abandonado pelo motorista durante os procedimentos de fiscalização da carga.

Os PRFs se deslocaram até o posto fiscal e ao vistoriar a carroceria do caminhão, encontraram cerca de 199 mil maços de cigarros paraguaios, mercadoria avaliada em R$ 700.000,00. O produto ilícito estava escondido em meio a uma carga de peças automotivas usadas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista, para abertura do inquérito policial e continuidade das investigações. As buscas prosseguem para localizar e prender o motorista fugitivo. Vale ressaltar que a pena base para o crime de contrabando e descaminho varia de 2 a 5 anos de reclusão.

Em 2022 a PRF na Bahia já retirou de circulação mais de 38 milhões de unidades de cigarros contrabandeados nas rodovias federais que cortam o estado. Muitos dos contrabandistas fazem parte de um verdadeiro exército que usa os recursos obtidos com o cigarro para financiar organizações criminosas, ligadas muitas vezes ao tráfico de drogas e armas. Informações e Foto: PRF

