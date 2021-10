PRF Apreende na cidade de jaguaquara dois veículos com restrições de roubo

No combate às fraudes veiculares, policiais rodoviários federais recuperaram dois veículos nesta quarta-feira (20) durante fiscalização da Operação Jacá 2021, no município de Jaguaquara (BA). A primeira ocorrência foi registrada por volta das 15h50, na altura do quilômetro 350 da BR 420, quando os policiais deram ordem de parada a uma caminhonete FIAT/STRADA, conduzida por um homem de 52 anos. Após verificação minuciosa no veículo e consulta ao sistema de dados da polícia, os PRFs descobriram se tratar na realidade de um carro ‘clonado’, inclusive, as placas foram trocadas para tentar burlar fiscalizações da polícia. O veículo original possuía ocorrência de furto registrada em junho/2015, na cidade de São Paulo. Questionado, o motorista relatou que comprou a Strada por 30 mil reais e que a negociação foi realizada na cidade de Marcionílio Souza (BA).

Já por volta 16h25, uma equipe da PRF foi solicitada pela Polícia Civil a analisar um veículo suspeito que estava retido no pátio da Delegacia de Jaguaquara. Com técnicas de identificação veicular, os policiais constataram se tratar na realidade de uma caminhonete L200 Triton furtada, conforme uma ‘queixa’ de crime registrada em maio/2018, na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Desta forma, foi possível evitar que estes veículos voltassem a circular ilegalmente, já que com a ‘expertise’ dos policiais tiveram as identidades originais reveladas e origens ilícitas expostas. Informações: PRF

