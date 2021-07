PRF apreende pistola, munições e carregador escondidos dentro de caixa de som na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Com ele, a equipe de policiais encontrou uma pistola, munições e um carregador.

O flagrante foi registrado durante fiscalização de combate a criminalidade realizada no Km 830 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista. Os PRFs abordaram um Chevrolet/Prisma para verificação. Inicialmente, a equipe solicitou os documentos de porte obrigatório e perceberam um certo nervosismo do ocupante.

Desconfiados, os policiais decidiram aprofundar a fiscalização no Prisma e encontraram uma pistola Taurus, um carregador e mais nove munições calibre .380mm, escondidos de forma secreta na estrutura de uma caixa de som, que estava no porta-malas do carro. Durante a vistoria no automóvel, os PRFs perceberam que os seus caracteres identificatórios estavam adulterados, o que configura o crime do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal.

Questionado, o condutor de 26 anos, informou que foi contratado por 1.500 reais para levar três pessoas de Salvador até São Paulo. Chegando na capital paulista, um dos ocupantes entregou o armamento e disse que alguém entraria em contato e receberia todo o material bélico assim que retornasse para Salvador. Informações: PRF

