PRF apreende quase 100.000 latas de cerveja sem nota fiscal na BR 116

Um caminhão com 96.096 latas de cerveja foi apreendido na manhã desta segunda-feira (07) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 931 da BR 116, trecho do município de Encruzilhada (BA), na divisa do estado da Bahia com Minas Gerais.

A carreta Daf/XF FTS 480 foi parada para fiscalização de rotina. O motorista de 40 anos apresentou os documentos de porte obrigatório, porém não foi apresentada a nota fiscal da carga de cerveja, o que constitui crime tributário. Ao todo foram apreendidas 8.008 caixas de cerveja, totalizando 33.633 litros.

A mercadoria foi encaminhada para a Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ/BA) para os procedimentos administrativos e apuração das irregularidades e inconsistências tributárias, o que incluí pagamento do imposto sonegado e multas. Informações e Foto: PRF

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários