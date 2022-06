PRF apreende quase 2 milhões de reais em droga com passageira de ônibus na BR 116 em Jequié

Mais de 10 Kg (dez quilos) de cocaína foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de ontem (22), em Jequié. A droga estava escondida na bagagem de uma mulher de 25 anos que foi presa por tráfico de drogas. Inicialmente, foi dada ordem de parada ao veículo que seguia de São Paulo (SP) com destino a Natal (RN). Ao subir no ônibus e conversar com os ocupantes, a equipe percebeu um nervosismo incomum em uma das passageiras. Ela apresentou informações desencontradas acerca do destino e motivo da viagem.

Desconfiados, os policiais decidiram aprofundar a fiscalização e encontraram uma mochila com vários tabletes de cocaína que estavam cuidadosamente embaladas e prontas para comercialização. Ao todo foram apreendidos 10,8 Kg (dez quilos e oitocentas gramas) da droga. Essa apreensão gerou um prejuízo de R$ 1.940.000,00 ao narcotráfico. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e a mulher que reside em São Paulo(SP) com o produto apreendido foram apresentados a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil em Jequié. Informações e Foto: PRF

