PRF apreende quase 50 toneladas de açúcar sem comprovação fiscal na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal, na manhã de ontem (04), durante fiscalização em trecho do município de Jequié (BA), uma equipe da PRF abordou a carreta Volvo FH 540, que estava transportando 47 toneladas de Açúcar. Durante a fiscalização, o motorista apresentou a nota fiscal da mercadoria.



O documento apresentava indícios de fraude fiscal, o que configura crime fiscal/tributário. Foi feito contato com a SEFAZ/BA, que constatou às irregularidades. Diante das informações obtidas, o veículo e a mercadoria ficaram retidos no posto de Jequié à disposição da SEFAZ, para os procedimentos administrativos, o que inclui o pagamento de multas e do tributo sonegado. Informações e Foto: PRF

