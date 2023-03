PRF apreende veículo prestes a fazer serviço de pintura é identificado como fruto de apropriação indébita

Uma equipe da PRF realizava deslocamento pelo trecho urbano da cidade de Vitória da Conquista, no Km 825, BR 116, quando visualizou um FIAT/TORO estacionado em cima da faixa de pedestre com a chave em seu interior.

Diante da situação, os policiais iniciaram a procura pelo proprietário do automóvel e obtiveram a informação, através de um comerciante de uma loja de reparos de veículos, que o mesmo encontrava-se estacionado para realizar um serviço de pintura em sua chaparia. Diante da expertise policial, os agentes acharam os elementos de identificação veiculares em desacordo com os padrões da fabricante e iniciaram uma minuciosa inspeção, através de técnicas de fiscalização avançada, quando constataram que o automóvel em questão era um clone e seu original possuía um registro de apropriação indébita nos sistemas.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

SISTEMA SINAL – Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. Informações e Foto: PRF

