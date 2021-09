PRF Divulga balanço da operação independência 2021 na Bahia

Dados do balanço destacam queda acentuada em todos os índices de acidentabilidade em comparação ao ano passado.

Finalizamos às 23h59 desta terça-feira (07), a Operação Independência realizada nas rodovias federais que cortam a Bahia. Durante o período da operação, intensificamos a fiscalização e os esforços foram voltados à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país.

Este ano, 04 pessoas morreram durante o feriado nas rodovias baianas, redução de 71% com relação ao ano anterior, quando 14 pessoas vieram a óbito. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a PRF na Bahia registrou uma redução de 39% no número de acidentes totais, 61 em 2020 contra 37 este ano. Destes, 24 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. Do total de acidentes registrados, 62 pessoas ficaram feridas, número que representa uma redução de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apesar de todo o trabalho educativo, muitas pessoas se arriscaram e colocaram a vida de outras pessoas também em risco. Emitimos 4.118 notificações referentes a infrações diversas.

Flagramos ainda 146 motoristas que assumiram o volante depois de consumir bebida alcoólica.

Comentários no Facebook:

Comentários