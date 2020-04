PRF E DNIT INFORMAM: BR 330 está liberada até as 18 horas de hoje (14).

A PRF e o DNIT informaram na manhã dessa terça-feira (14) que o fluxo veicular na BR-330 está liberado de forma parcial (sistema pare e siga) em determinados trechos (próximo ao Himalaia), e que ficará assim até às 18h de hoje. Após esse horário, será interrompido o fluxo de forma total. As atividades para liberação da pista retornarão na quarta-feira (15). Desde a noite da última sexta-feira (10), quando esse trecho da BR-330 registrou deslizamentos de encostas e queda de árvores, que o tráfego foi interditado e desde então é liberado parcialmente durante algumas horas do dia e interditado completamente no período da noite, com o objetivo de evitar acidentes.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários