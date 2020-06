PRF e PMBA apreendem maconha, ecstasy, LSD e pedras de esmeralda na BR 116

Em ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA), foi apreendido 25 quilos de maconha, 146 unidades de ecstasy, 15 pontos LSD, 3 pedras de esmeralda e apetrechos utilizados na fabricação e acondicionamento de drogas. A ação contou com auxílio de cães farejadores das forças policiais.

Os policiais realizavam fiscalização de combate a criminalidade da Operação Tamoio II na manhã desta quinta-feira (25), quando abordaram um ônibus de turismo que fazia a linha São Paulo (SP) x Arapiraca (AL).

Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus. Os cães sinalizaram que no compartimento de bagagens havia droga. Com a indicação positiva, as equipes da PRF e PM revistaram as bagagens e encontraram maconha, ecstasy, pontos de LSD, pedra de esmeralda e farta quantidade de apetrechos para acondicionamento de drogas, como pinos vazios.

Foi realizada a checagem das bagagens e identificado o responsável pelas drogas. A ocorrência será apresentada na Delegacia de Polícia Civil, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos).

A PRF apertou o cerco ao narcotráfico e alguns fatores contribuíram para esses resultados como o investimento na capacitação do efetivo, a implementação da tecnologia, a utilização de cães farejadores, as ações integradas com outras forças policiais e o aumento das ações de inteligência. Informações e Foto: PRF

