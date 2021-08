PRF e PMBA deflagram operação de combate a fraudes veiculares e identificam 05 veículos irregulares na cidade de Maracás

A polícia Rodoviária Federal segue firme combatendo os crimes relacionados a adulteração, a clonagem, a receptação, o roubo e demais ilícitos de fraudes veiculares. E mais uma ação conjunta entre a PRF BA e a PMBA foi desencadeada nessa terça-feira (10), em Maracás, distante 360 quilômetros de Salvador. Sob a coordenação do Grupo de Policiamento Tático (GPT) de Jequié, a operação contou com policiais rodoviários federais lotados na Del 03.BA e policiais militares da 93ª CIPM.

Batizada de ‘Kapro V’, a operação teve como objetivo identificar fraude veicular relacionados a adulteração, a clonagem, a receptação, o furto, o roubo, o uso documento falso e demais ilícitos e também teve como foco a recuperação e a entrega dos veículos fraudados aos legítimos proprietários ou possuidores. Nas incursões foram identificados 05 veículos que apresentavam fraude nos seus elementos de identificação.

Cinco automóveis que possuíam registro de roubo/furto foram recuperados:

01 FIAT UNO MILLE FIRE COR CINZA com ocorrência de FURTO em Salvador;



01 FIAT UNO MILLE ECONOMY COR CINZA com ocorrência de FURTO em Salvador;



01 GM CELTA 2P LIFE COR PRETA com ocorrência de ROUBO em Camaçari e CRLV Falso;



01VW GOL 1.0 GIV COR CINZA com ocorrência de ROUBO em Salvador ;



01 RENAULT SANDERO STEP COR CINZA com ocorrência de ROUBO em Recife;

Para tentar ‘atrapalhar’ fiscalizações da polícia, os veículos ostentavam placas trocadas, porém a expertise do policial, capacitação e treinamento em fraude veicular, foi possível constatar às adulterações e identificar os veículos originais. Muitos desses veículos não possuem seguro e quando são devolvidos aos seus legítimos proprietários eles se sentem extremamente agradecidos com a ação policial. Informações: PRF

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários