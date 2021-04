PRF e PMBA recuperam retroescavadeira e libertam refém na BR 116 em Jequié

Na manhã de ontem(14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), conseguiu recuperar um trator e libertar a vítima mantida refém. Tudo começou após denúncia de usuários que relataram uma movimentação estranha na rodovia e informaram que uns indivíduos estavam trocando as placas de dois veículos no acostamento. Em razão da suspeita resolveram acionar a polícia de Poções.

Logo em seguida, uma equipe da Polícia Militar chegou ao local para averiguar a situação e descobriram que se tratava de um crime, ocorrido momentos antes na cidade de Vitória da Conquista. De imediato, deram voz de prisão aos indivíduos.

A vítima que estava no porta-malas do carro foi libertada e prestado o auxílio. Aos policiais, o homem informou que é proprietário de uma retroescavadeira e foi contratado para realizar um serviço. Disse ainda que ao chegar no local combinado foi surpreendido pelos criminosos que mediante ameaça anunciaram o assalto.

Explicou ainda que foi rendido, imobilizado e jogado no porta-malas de um carro.

Dando continuidade às diligências, os policiais descobriram que o trator foi colocado em um caminhão que seguia pela BR 116. De imediato foi feito contato com a PRF do posto de Jequié que montou um cerco na altura do quilômetro 598 e conseguiu interceptar o caminhão guincho e recuperar a retroescavadeira intacta. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Informações: PRF

