PRF e voluntários prosseguem com ações em apoio aos profissionais do volante

Com o objetivo de prestar apoio aos motoristas de caminhão que seguem trabalhando durante a crise mundial de saúde gerada pelo Novo Coronavírus, mais uma ação solidária foi registrada em Eunápolis, na BR 101: distribuição gratuita de refeições aos caminhoneiros.

Devido ao fechamento de restaurantes com a crise do Coronavírus, muitos motoristas profissionais estão tendo dificuldade em se alimentar em diversos pontos das rodovias e estradas do País.

E mais uma ação aconteceu no ultimo dia (28), em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia. O restaurante Paulinha Petiscaria doou 1 tonelada em alimentos preparados e promoveu a distribuição das marmitas aos profissionais do volante. Informações e Foto: PRF

