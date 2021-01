PRF em ação conjunta com a polícia militar recuperam carreta roubada na BR 116

a Polícia Rodoviária Federal em trabalho conjunto com a Polícia Militar da Bahia recuperou na manhã de segunda-feira (25) uma carreta Scania P 360 e mais um semirreboque com ocorrência de roubo registrada em dezembro/2020, em Candeias (BA).

Tudo começou na sexta-feira (15/01) quando a PRF prendeu três homens com um H20 clonado. O flagrante foi registrado no KM 544 da BR 116, trecho do município de Milagres (BA).

Na entrevista, um deles acabou confessando que foi contratado para ”levar” um caminhão vazio para a cidade de Vitória da Conquista (BA). Diante das informações desencontradas e da suspeita do envolvimento dele em outros crimes, a PRF deu continuidade às investigações e descobriu que se tratava do conjunto (cavalo trator + semirreboque) roubado no ano passado, em Candeias.

Prontamente, equipes da PRF e da PMBA diligenciaram e conseguiram encontrar os veículos roubados.

Com técnicas de identificação veicular e expertise dos policiais, foram encontradas indícios de adulterações nos caracteres obrigatórios como motor, chassi e etiquetas. Para não levantar suspeitas e tentar ludibriar fiscalizações da polícia, as placas originais foram trocadas por outras de um caminhão com características semelhantes.

Os veículos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil (PC), para registro da recuperação e posterior devolução ao legítimo proprietário.

A integração e aproximação com órgãos parceiros de segurança fortalecem a união de forças no combate à criminalidade, beneficiando diretamente a sociedade, que pode contar com agentes cada vez mais preparados na sua missão de garantir segurança e promover a prosperidade da Nação. Informações: PRF

