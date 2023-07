PRF em Operação conjunta com o Ministério Público do Trabalho revela trabalho escravo em fazenda localizada no município de Santa Inês

Uma operação realizada ao longo desta semana, que contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de outras instituições, revelou um caso de trabalho escravo em uma fazenda localizada no município de Santa Inês, situado no centro sul baiano, a cerca de 300 km da capital Salvador. Onze membros de uma mesma família foram resgatados de uma situação análoga à escravidão, evidenciando as condições desumanas enfrentadas por trabalhadores rurais.

A força-tarefa, composta por servidores do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), da Defensoria Pública da União (DPU) e da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos (SJDH) do Governo do Estado, iniciou a ação entrevistando os trabalhadores no assentamento onde estavam abrigados após serem expulsos da propriedade. Os depoimentos confirmaram a existência de trabalho degradante, exigindo apoio operacional da PRF para a inspeção na fazenda.

Durante a vistoria, foram constatadas irregularidades nos alojamentos e no armazenamento de agrotóxicos, representando riscos graves à saúde e à segurança dos trabalhadores. Como resultado, o galpão de armazenagem e os alojamentos foram interditados pela auditoria-fiscal do trabalho, que identificou a servidão por dívida e condições análogas à escravidão. Autuações e multas serão aplicadas aos responsáveis, e a reabertura dos locais interditados só ocorrerá após o cumprimento de todas as exigências legais. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários