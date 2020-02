PRF encerra Operação Carnaval 2020 e apresenta balanço dos seis dias de atividades nas rodovias federais da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, às 23h59 desta quarta-feira (26), a Operação Carnaval 2020 realizada nas rodovias federais que cortam a Bahia. Iniciada na última sexta-feira (21), a PRF teve como foco principal: ações preventivas para redução da violência no trânsito e o enfrentamento a criminalidade.

Durante os seis dias da operação, a PRF intensificou a fiscalização e o policiamento. As ações contaram com reforço nas equipes, que ficaram concentradas ao longo dos trechos mais movimentados e de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Para isso, foram intensificadas rondas ostensivas nas rodovias com o posicionamento e patrulhamento estratégico das viaturas, distribuído em aproximadamente dez mil quilômetros de malha viária.

Durante as atividades foram fiscalizados um total de 11.704 veículos e 13.974 pessoas tiveram seus documentos consultados nos sistemas da PRF. Esses números representam um acréscimo médio de 22% quando comparados ao mesmo período do ano passado. Foram flagradas 2.296 ultrapassagem proibidas. Nunca é demais enfatizar que esta manobra irregular pode gerar a colisão frontal que é o tipo de acidente que mais fere gravemente e mata pessoas em rodovias do país inteiro. Em comparação ao feriado de 2019, esta infração teve um aumento de 29%, quando foram emitidas 1.775 multas.

Nas fiscalizações, a PRF também emitiu 73 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete e 7 motoristas foram flagrados trafegando manuseando o aparelho celular. Quando o alvo das fiscalizações foi o condutor ou passageiro sem cinto de segurança, 539 autos foram emitidos, contra 405 em 2019.

Em 497 abordagens, o condutor não era habilitado para dirigir o veículo. Já 189 motoristas apresentaram CNH vencida há mais de 30 dias.

988 notificações foram emitidas por farol baixo desligado em rodovias na Bahia. 161 veículos foram autuados por mau estado de conservação, o que inclui pneus desgastados e problemas no sistema de freios, por exemplo. Em outras 432, o motorista conduzia o veículo com o licenciamento atrasado. Os flagrantes de veículos transitando com lotação excedente somaram 122 autuações

Operação Carnaval – 2020

Acidentes totais 61

Acidentes graves 26

Feridos 89

Óbitos 9

