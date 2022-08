PRF encontra arma e munição em veículo na BR 116 na cidade de Jequié

Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem de 35 anos por porte ilegal de arma de fogo na BR 116, trecho do município de Jequié (BA). Durante fiscalização ostensiva da PRF. Equipe fiscalizava na altura do quilômetro 677 da rodovia, quando deu ordem de parada ao condutor de um Hyundai/Santa Fé, com 03 ocupantes.

Inicialmente, os PRFs solicitaram os documentos de porte obrigatório e também a documentação pessoal do motorista e dos passageiros. Foi feita uma fiscalização detalhada e durante a vistoria no interior do veículo, os policiais acabaram encontrando uma pistola calibre 40 mm e mais dez munições. Todo o material apreendido foi encontrado dentro do console central do carro. Também foi apreendido mais um carregador vazio que estava no porta-malas.

Aos policiais, o passageiro disse o material apreendido era de sua propriedade e que seguia de São Paulo com destino a capital baiana. Ele não possuía autorização de porte, documento obrigatório para o transporte do armamento. Diante das circunstâncias, o homem que reside em Bauru (SP) foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários