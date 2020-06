PRF encontra Siena roubado no compartimento de carga de caminhão na BR 116 em Jequié

Na manhã desta terça-feira (23), por volta das 08h00, no km 677 da BR-116, no município de Jequié (BA), foi realizada a abordagem de um caminhão cegonha, que transportava veículos de passeio. No decorrer da fiscalização a equipe da PRF constatou que entre os veículos transportados, um FIAT/Siena Attractiv apresentava fortes indícios de fraude, como adulteração nos sinais de identificação veicular. Além disso, a equipe também verificou que o carro estava acompanhado por CRLV falsificado, sendo verificado em um primeiro momento que o padrão dos caracteres impressos no documento, era diferente do utilizado pelo órgão de trânsito.

Durante análise minuciosa no Siena, foram encontradas adulterações no automóvel. Após consulta ao sistema de dados, os policiais observaram se tratar na realidade de um carro roubado no mês de maio/2019, na cidade de Cotia (SP). Para não levantar suspeitas e ‘burlar’ fiscalizações, as placas originais foram trocadas por outras de um veículo da mesma marca e modelo.

Segundo o motorista da carreta, um homem de 36 anos, relatou não ter conhecimento das irregularidades apresentadas. Disse ainda, que embarcou os veículos em Salvador (BA) com destino ao município de Vitória da Conquista (BA).

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil em Jequié (BA), para continuidade dos procedimentos legais. Informações e Foto: PRF

